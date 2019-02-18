ماء ذي قار تنفذ حملة اصلاحات لشبكات المياه في الناصرية

2019/02/18 | 08:58

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار عن تنفيذ حملة اصلاحات واسعة للاعطال والتكسرات في شبكات المياه في قضاء الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة ماء ذي قار عن تنفيذ حملة اصلاحات واسعة للاعطال والتكسرات في شبكات المياه في قضاء الناصرية .وذكر بيان للدائرة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ان الحملة شملت اصلاح انابيب في شارع بغداد قرب مدرسة دار الصفاء الاهلية واخرى على خط العكر وخط ال حبوشي فضلا عن معالجة خط الشامية الخام .واضاف البيان ان الحملة شملت كذلك معالجة عطل في شبكة المياه في منطقة دور القضاة ، واخر قرب الجسر السريع وسط الناصرية .

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