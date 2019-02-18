محرك غوغل يمنح ليببرمان صفة جاسوس

2019/02/18 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد الموقع الإلكتروني للقناة العبرية 20 بأن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان طالب الشرطة بالتحقيق في ظهور كلمة جاسوس عند البحث عن اسمه في محرك “غوغل”.وقال تقرير للقناة العبرية إن الوزير السابق طلب من الشرطة التحقيق “في الاستخدام الخبيث والتلاعب بمحرك البحث”، واصفا ذلك بـ”الجريمة الجنائية”.ويشتكي الوزير الإسرائيلي […]

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