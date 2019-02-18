الرافدين يوضح آلية صرف السلف للموظفين

2019/02/18 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، ان السلف الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف تكون 5 و 10 ملايين دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "بإمكان موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ان يحصلوا على هذه السلف والتقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات حصراً".وأشار الى ان "فروع المصرف تشهد اقبالا واسعا من الموظفين الذين يرغبون في الحصول على السلفة والتقديم عليها الكترونيا وبعملية تسير بصورة ميسرة وانسيابية عالية".انتهى

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