الإنتربول يعتقل 30 شخصا في كربلاء

2019/02/18 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، ليل الأحد بأن مفارز الشرطة الدولية (الإنتربول) في المحافظة ألقت القبض على أكثر من (30) شخصا من جنسيات أجنبية إثر

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