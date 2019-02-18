النفط تكشف عن الكمية التي يصدرها العراق من الغاز السائل ومكثفاته

2019/02/18 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، اليوم الأثنين، عن وجود كميات واعدة من الغاز الحر بعدد من الحقول الجديدة ضمن محافظتين، مؤكدة تصديرها 2000 طن يوميا من الغاز

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