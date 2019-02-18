تقرير: بعد

2019/02/18 | 09:11

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بغداد : سومر نيوز

ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية المقربة من حزب الله يوم الاثنين ان الرياض تبحث في إطار "حرب...

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