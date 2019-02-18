النفط تكشف عن كميات واعدة من الغاز في محافظتين

2019/02/18 | 09:11

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بغداد : سومر نيوز

أفصحت وزارة النفط عن وجود كميات واعدة من الغاز الحر بعدد من الحقول الجديدة ضمن محافظتين، مؤكد...

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