المانيا: الدواعش الالمان سيحاكمون في العراق

2019/02/18 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إنه لا يمكن لبلادها استعادة عناصر داعش المعتقلين في سوريا إلا إذا سُمح لهم بزيارات قنصلية لتقلل بذلك من احتمال تلبية برلين طلب الرئيس الأمريكي دونالد من حلفائه الأوروبيين استقبالهم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن العراق أبدى اهتماما بمحاكمة بعض مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” من ألمانيا ومبدئيا كل المواطنين الألمان ومن يشتبه بأنه قاتل إلى جانب ما يسمى بتنظيم داعش له الحق في العودة”.

ولكنها أضافت أن ذلك مشروط بالسماح لمسؤولين من القنصلية بزيارة المشتبه بهم.

وأضافت “لكن في سوريا لا يمكن للحكومة الألمانية ضمان الواجبات القانونية والقنصلية التي يتعين القيام بها تجاه المواطنين الألمان المسجونين بسبب الصراع المسلح هناك”.

وتقول السلطات الألمانية إن نحو 1050 شخصا سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق منذ 2013 وقد عاد ثلثهم تقريبا بالفعل إلى ألمانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن يوم الاحد أن الولايات المتحدة طلبت مِن بريطانيا وألمانيا وفرنسا استعادة أكثر من ثمانمائة مقاتل في تنظيم داعش اعتقلوا في سوريا بهدف محاكمتهم.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر "تويتر" أن القوات الاميركية ستضطر الى إطلاق سراحهم في حال رفضت تلك الدول تسلمهم محذرا من أن ذلك سيكون خيارا سيئا سيقود الى تسلل هؤلاء المقاتلين الى أوروبا.

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