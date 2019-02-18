ادارة ليفربول تعلق على صفقة انتقال محمد صلاح الى يوفنتوس

2019/02/18 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حصلت صحيفة “إكسبرس” البريطانية على أول تعليق من نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص التقارير المتداولة عن صفقة محتملة لرحيل النجم المصري محمد صلاح إلى يوفنتوس.وقالت التقارير إن “النادي الإيطالي قد يغري الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى جانب 50 مليون يورو، مقابل الحصول على هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في […]

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