الرافدين يحدد حجم السلف الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم لديه

2019/02/18 | 09:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدد مصرف الرافدين، الاثنين، حجم السلف الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف بـ5 و 10 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "بإمكان موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ان يحصلوا على هذه السلف والتقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات حصراً".

وأشار البيان الى أن "فروع المصرف تشهد اقبالا واسعا من الموظفين الذين يرغبون في الحصول على السلفة والتقديم عليها الكترونيا وبعملية تسير بصورة ميسرة وانسيابية عالية".

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