2019/02/18 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية وحداته التدريبية في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن المعسكر الذي اعدته لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد العراقي تحضيراً للمشاركة ببطولة امم اسيا التي تنطلق في تايلاند مطلع الشهر المقبل و المؤهلة الى كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشاطئية يواصل تحضيراته في بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشاطئية يواصل تحضيراته في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).