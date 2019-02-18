نقيب المعلمين :ننتظر رد الحكومة السريع على مطالبنا

2019/02/18 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نقابة المعلمين أنها بإنتظار رد الحكومة السريع على مطالبها بشأن اعتصامها ليوم امس الأحد و اليوم الإثنين.

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