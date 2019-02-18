رصد 15 شبكة للاتجار بالبشر في العراق

2019/02/18 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلن المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر، عن 15 شبكة إتجار بالبشر ببغداد والمحافظات تستدرج النساء وتستغل كبار السن وذوي الإعاقة والفتيات دون السن القانوني.وبحسب المرصد فإن الفتيات دون السن القانوني يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه.كما أكد بحسب التقرير الذي نشره على موقعه الرسمي: أن معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة ففي بغداد. ولفت المرصد إلى وجود شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل مستغلة بذلك عوزهم المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة.

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