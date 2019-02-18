اصدار أول بطاقة ذاكرة MicroSD بسعة 1 تيرا في العالم

2019/02/18 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة PNY اصدارها أول بطاقة ذاكرة MicroSD بسعة 1 تيرا في العالم، مشيراً أن بطاقة Elite 1T microSDXC توفر أكبر سعة تخزينية في الوقت الراهن لبطاقات الذاكرة MicroSD.وقالت شركة PNY ، أنه “يمكن استعمال بطاقة الذاكرة الجديدة مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وكاميرات الأكشن وكاميرات Dash والحوامات، وتسع المساحة التخزينية لما يصل […]

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