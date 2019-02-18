2019/02/18 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت القوات السورية، مستودعا للعتاد تابع للمجموعات الإجرامية في محيط مدينة خان شيخون جنوب إدلب ومقرات ونقاطا محصنة لهم بريف حماة الشمالي في إطار ردها على خروقات الإجراميين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.وقالت “سانا” أن “وحدة من الجيش نفذت ظهر اليوم رمايات مدفعية دقيقة على مواقع المجموعات الاجراميين في محيط مدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تدمر مقرات للتكفيريين في ادلب وحماة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات السورية تدمر مقرات للتكفيريين في ادلب وحماة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات السورية تدمر مقرات للتكفيريين في ادلب وحماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).