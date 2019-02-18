2019/02/18 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أصيب 19 فلسطينيا، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها باتجاه مجموعة من الفلسطينيين شرق بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى إصابة تسعة عشر منهم بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي لتلقي العلاج.إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام العدو عن إصابة جندي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة 19 فلسطينيا برصاص العدو الصهيوني في غزة alansaar.

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