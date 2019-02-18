4 أسباب تجعل HUAWEI Y7 Prime خيارًا رائعًا لميزانيتك وأسلوبك

2019/02/18 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك شركة هواوي مجموعة متنوعة من الأجهزة التي يمكننا الإختيار من بينها، مما يجعلها ذات شعبية كبيرة في أوساط المستهلكين.ويعتبر جهاز HUAWEI Y7 Prime 2019 واحدًا من أحدث الأجهزة التي قامت شركة هواوي بطرحها الى الأسواق، حيث يتميز هذا الجهاز الرائع بشاشة عرض Dewdrop بقياس 6.26 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة الى بطارية ضخمة بحجم 4000mAh، والعديد من طرق تحديد الهوية.هذه الميزات الأربعة تجعل الجهاز خيارًا رائعًا للتفكير بشراءه لتناسبه مع الميزانية والأسلوب.

شاشة Dewdrop بقياس 6.26 بوصة

يتميز Huawei Y7 Prime 2019 بمظهر جذاب للغاية، وما يميزه أكثر هو الشاشة، حيث يأتي الجهاز بشاشة HUAWEI Dewdrop المميزة بقياس 6.26 بوصة، حيث تم وضع فتحة الكاميرا في منتصف الجزء الأمامي من الجهاز، والتي توفر لك تجربة ترفيهية مميزة سواء أكنت تستخدم الجهاز لمشاهدة الفيديو أو كنت من محبي الألعاب.



أما الجزء الخلفي من الجهاز فهو مكون من السيراميك المغلف بالبوليكربونات، هذا التصميم الرائع يحميه من التآكل والتلف مع مرور الوقت، وبما أن هذا الجهاز مصمم خصيصًا للشباب، فإنه يأتي بعدة أوان حيوية: الأزرق المموّج، الأسود خفيف اللمعان، والأحمر المرجاني.

وبما أن الشباب يميلون الى قضاء الكثير من الوقت أمام شاشة الهاتف الذكي سواء كان ذلك لتشغيل الألعاب أو مشاهدة الفيديو، قامت هواوي بإضافة وضع الحماية protection mode الذي يعمل على تعديل ألوان العرض ويقلل من شدة الضوء الأزرق الذي أثبتت الدراسات أنه يؤثر بشكل سلبي على عيوننا.

كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل

قامت شركة هواوي بإضافة كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل في قطع صغير على الواجهة الأمامية للجهاز، ولأن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في التقاط الصور عن طريق زر الإغلاق بسبب عدم امكانية الوصول اليه أو حتى عن طريق استخدام عصا السيلفي، ابتكرت شركة هواوي بعض الطرق المميزة لحل هذه المشكلة: التقاط الصور عن طريق التحكم بالإيماءات أو عن طريق مستشعر الإبتسامة!

على سبيل المثال، إذا قام المستخدم بتفعيل خاصية التحكم بالإيماءات، فستقوم الكاميرا بإستقبال اي حركة خفيفة من راحة اليد عند فتحها أو إغلاقها، هذه الحركة ستؤدي الى التقاط الصورة، أما إذا قام المستخدم بتفعيل خاصية مستشعر الإبتسامة، فستقوم الكاميرا بإلتقاط الصورة عند النطق بكلمة cheese!

كما تحتوي الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل على فتحة عدسة عريضة مع 16 فتحة افتراضية لتوفير تحكم أدق في عمق تأثيرات المجال، مثلا إذا قام المستخدم بتحديد وضع Aperture Mode، فسيتمكن من التحكم بفتحة العدسة قبل التقاط الصورة.

ويعود فضل جودة الصور لمأخوذة من الكاميرات الأمامية والخلفية الى خاصية ال AI، حيث يمكن للكاميرا التعرف على الأشياء المراد تصويرها من خلال 22 فئة من السيناريوهات المختلفة وأكثر من 500 مشهد محفوظ لديها، كل هذا يأتي عن طريق الذكاء الإصطناعي وذلك للحصول على أفضل النتائج.

بطارية كبيرة بحجم 4000mAh

أضافت شركة هواوي بطارية كبيرة بقوة 4000mAh الى جهازها الجديد، والهدف من ذلك هو إعطاء المستخدمين أكبر وقت ممكن لإستخدام الجهاز قد يصل الي يومين ومن دون القلق من نفاذ الطاقة.



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شركة هواوي تؤكد أن جهازها الجديد يمكنه الإحتفاظ بما لا يقل عن 80% من طاقته الكاملة حتى بعد 700 عملية اعادة شحن، مما يعني أنه يمكنك الإعتماد على هذا الجهاز ولو بعد عامين كاملين من الإستخدام العادي.

يحتوي الجهاز الجديد أيضًا على تطبيق Phone Manager المثبت مسبقًا على الجهاز، حيث يقوم هذا التطبيق بتحديد التطبيقات الأخرى التي تؤثر على استهلاك البطارية، ويقوم المستخدم بدوره بإغلاق هذه التطبيقات لتحسين أداء الجهاز.

خواص تحديد الهوية

قامت شركة هواوي بإضافة العديد من خواص تحديد الهوية المميزة الى جهاز Huawei Y7 Prime 2019، مثل خاصية بصمة الوجه Face Unlock 2.0، وهي وسيلة سهلة ومبتكرة لإزالة القفل.



يعمل تطبيق Face Unlock 2.0 على تعزيز الكاميرا الأمامية، كما يمكن للجهاز التحقق من هوية الشخص المستخدم بسرعة، حتى يتمكن المستخدمون من العودة الى نشاطاتهم مباشرة، بالإضافة الى حفظ بيانات تحديد الوجه لمستوى إضافي من الأمان.

بالإضافة الى ذلك، تحتوي الجهة الخلفية من جهاز HUAWEI Y7 Prime 2019 على تقنية تحديد بصمات الأصابع Fingerprint Sensor 4.0، حيث تسمح هذه التقنية للمستخدم بإلغاء قفل الجهاز في أقل من 0.37 ثانية، حيث يدعم مستشعر بصمات الأصابع أيضًا العديد من الوظائف الأخرى، حيث يمكّن المستخدم من التقاط الصور/الفيديو، أو إيقاف المنبه،أو الرد على المكالمات، أو تصفح الصور، أو عرض لوحة الإشعارات، وغيرها الكثير.

الإنطباع العام عن HUAWEI Y7 Prime 2019

في النهاية يمكننا القول بأن جهاز HUAWEI Y7 Prime 2019 هو خيار مثالي وهاتف رائع بشاشة عرض كبيرة وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع بطارية رائعة وخيارات مميزة لتحديد الهوية، وكل هذا بسعر 155$ الذي لن يؤثر ابدًا على ميزانيتك!

بدأ الطلب المسبق لجهاز Huawei Y7 Prime 2019 في منذ 4 فبراير واستمر حتى 11 فبراير 2019، سيتم توزيع الأجهزة في 14 فبراير.

جهاز Huawei Y7 Prime 2019 متوفر في العراق بسعر 155$ بجميع ألوانه الأزرق والأسود والأحمر عند اطلاقه.

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