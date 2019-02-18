واع / صحف الاثنين تواصل متابعة تطورات استكمال الكابينة الوزارية .

2019/02/18 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .أ

واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن عشر ‏من شباط ، متابعة تطورات استكمال الكابينة الوزارية ،

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