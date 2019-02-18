إحباط هجوم لداعش في أطراف خانقين

2019/02/18 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الحشد الشعبي، احباط هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عناصر بتنظيم داعش الارهابي حاولوا التعرض على احدى نقاط المرتبطة في اطراف خانقين قرب احدى القرى الزراعية وتم التصدي لهم ومطاردتهم في الاراضي الزراعية”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي اغلق كل الثغرات التي كان يستغلها داعش في استهداف المدنيين والقرى في خانقين، والوضع آمن”.

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