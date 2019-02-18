الرافدين يصدر توضيحاً بشأن آلية صرف سلف الموظفين

2019/02/18 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن آلية صرف سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف، مشيرا الى ان قيمتها تكون 5 و 10 ملايين دينار.

وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإمكان موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ان يحصلوا على هذه السلف والتقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات حصراً”.

وأضاف، ان “فروع المصرف تشهد اقبالا واسعا من الموظفين الذين يرغبون في الحصول على السلفة والتقديم عليها الكترونيا وبعملية تسير بصورة ميسرة وانسيابية عالية”.

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