صعود الذهب لأعلى مستوى بأسبوعين من انخفاض الدولار الأمريكي

2019/02/18 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: زادت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، لأعلى مستوى في أسبوعين، وذلك تزامناً مع انخفاض الدولار الأمريكي، ومع تطورات تجارية إيجابية.





وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 1326.30 دولار للأوقية.





كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.09% عند 1323.64 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.802.





وكانت نهاية الأسبوع الماضي شهدت تطورات تجارية إيجابية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يتجه لتبني خيار إزالة التعريفات الجمركية من على السلع الصينية وذلك في حالة توصل مفاوضي الدولتين إلى اتفاق تجاري.





ويترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري بدء الجولة السادسة من المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على أن تنعقد في واشنطن تلك المرة.





ودخلت واشنطن وبكين في هدنة تجارية مدتها 3 أشهر على أن تنتهي في 1 مارس المقبل وتقتضي أن يتوقف الجانبان عن تطبيق أي تعريفات جمركية جديدة ويسعيان للتوصل إلى اتفاق تجاري خلال تلك الفترة.





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