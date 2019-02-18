أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

2019/02/18 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين لأعلى مستوى في 3 أشهر، بدعم خفض المعروض نتيجة جهود منظمة أوبك وإلى جانب تطبيق عقوبات أمريكية ضد إيران وفنزويلا.





وبحلول الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 66.39 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.5% عند 55.86 دولار للبرميل، وذلك عقب أن سجل الخام الأمريكي مستوى 56.13 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.





ولاتزال العقوبات الأمريكية ضد كيانات بقطاع الطاقة في إيران وفنزويلا مستمرة حتى الآن، وفي يوم الجمعة الماضي أعلنت الخزانة الأمريكية تطبيق عقوبات جديدة ضد "مانويل كيويفيدو" رئيس شركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.إس.إيه" وثلاثة مسؤولين من جهاز الاستخبارات الوطنية من بينهم رئيسها، فضلاً عن رئيس وحدة الشرطة الوطنية.





وفي الأسبوع الماضي أعلنت منظمة أوبك هبوط الإنتاج النفطي 797 ألف برميل في الشهر الماضي، إلى 30.80 مليون برميل يومياً.





كما أعلنت شركة "بيكر هيوز" أن منصات التنقيب عن الخام زادت بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير إلى 857 منصة.





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