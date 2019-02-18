2019/02/18 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… ندد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي بدور السعودية في دعم الإرهاب التكفيري.وأشار آية الله مكارم شيرازي، في تصريح، إلى “ضرورة المواجهة الفاعلة للوهابية والتكفيريين”.وأكد أن “الفكر الوهابي لم ينتج سوى الخراب والدمار، عادّاً ما يسمى بجهاد النكاح فضيحة كبرى للوهابية، “وإن العالم قد اطلع على هذا الموضوع”.ووصف السعودية بأنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرجع ديني إيراني يندد بدور السعودية في دعم الإرهاب alansaar.

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