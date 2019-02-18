بالصور.. تشييع جثمان الموسوي في النجف إنطلاقاً من مرقد شهيد المحراب

2019/02/18 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} شيع صباح اليوم الأثنين، جثمان آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي في محافظة النجف الأشرف الى مثواه الأخير.

وأنطلقت التشييع من مرقد شهيد المحراب {قدس} في النجف الى مقبرة وادي السلام.وكان الموسوي قد توفي أول أمس السبت بحادث سير على طريق بصرة – ذي قار.انتهىبواسطة..



حيدر الأسدي

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