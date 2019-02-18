عاصفة تضرب دولاً عربية وكشف تأثيرها على العراق

2019/02/18 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى ان عاصفة ستجتاح دولاً عربية الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، ان العاصفة، لن يكون لها تاثير على اقليم العراق.وقال مسؤول قسم التوقعات في المديرية بزار اكرم في تصريح صحفي، ان "تأثير تلك العاصفة على اقليم كردستان سيكون خفيفاً ويتوقع ان تكون الأجواء مغبرة ولن تشمل جميع المناطق".وبشأن الأحوال الجوية خلال الايام المقبلة، قال اكرم، ان "الغيوم والامطار الخفيفة ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء ولن يكون هناك بعد ذلك اي تساقط للامطار".انتهى

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