خبير: أميركا تسعى لخلق جيل إرهابي جديد في ثلاث مناطق

2019/02/18 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الخبير الامني عباس العرداوي، الاثنين، أميركا بالسعي لخلق جيل جديد من الارهابيين في مناطق الانبار ونينوى والجزيرة، من اجل تقوية نفوذهم وسيطرتهم على تلك المناطق، لافتاً الى ان القضاء على هكذا مخطط مرهون بتواجد امني مكثف في المناطق المذكورة والزام للعشائر بعدم السير خلف هذا النهج الجديد.وقال العرداوي في تصريح لـ /المعلومة/، […]

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