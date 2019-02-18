2019/02/18 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل إن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات العراقية حتى يتم القضاء على تنظيم داعش نهائياً، فيما أستبعد جنرال آخر الاستمرار في دعم قوات سوريا الديمقراطية إذا تحالفت مع دمشق.

وأدلى فوتيل بهذه التصريحات خلال لقائه كبار المسؤولين العراقيين فور وصوله الى بغداد يوم الأحد، حسبما ذكرت بيانات عراقية منفصلة.

وحاول فوتيل تبديد مخاوف بغداد من الانسحاب الامريكي المزمع من سوريا مع تهاوي "خلافة" تنظيم داعش في الاراضي السورية.

وبحث فوتيل مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "التعاون في مجالي الحرب ضد عصابة داعش الارهابية والتدريب"، وفق ما اورده بيان عراقي.

وقال البيان إن الجانبين بحثا الجهود الجارية حالياً لسحق آخر فلول تنظيم داعش في سوريا.

وفي لقاء منفصل، قال الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه فوتيل إن "القضاء على الإرهاب بصورة نهائية يتطلب تعاوناً والتزاماً من قبل المجتمع الدولي في دعم ومساندة البلدان المتضررة وإعادة اعمارها".

ونقل البيان عن الجنرال فوتيل التأكيد على التزام بلاده ووقوفها الى جانب العراق، وتطوير قدرات قواته الامنية "تدريباً وتسليحاً".

كما أجرى فوتيل مشاورات مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ونقل بيان أصدره مكتب الحلبوسي عن فوتيل أنه جدد التزام الولايات المتحدة بدعم القوات العراقية حتى يتم "القضاء على الإرهاب بصورة نهائية".

وبدت تصريحات المسؤولين العراقيين تلميحاً الى الحاجة الماسة للوجود الامريكي في المرحلة الراهنة.



وسبق أن قالت الحكومة العراقية إن العسكريين الامريكيين متواجدون في البلاد بطلب رسمي لإغراض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية.

قوات سوريا الديمقراطية

قال جنرال أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في حال تحالفت مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا.

وتسلط تصريحات اللفتنانت جنرال بول لاكاميرا، قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، الضوء على القرارات الصعبة التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية مع استعداد واشنطن لسحب قواتها من سوريا.

وقال الجنرال الامريكي للصحفيين حسبما اوردته وكالة رويترز إن القانون الأمريكي يمنع التعاون مع روسيا وقوات الأسد أيضا.

يأتي هذا في وقت يخشى فيه كورد سوريا التعرض لهجوم من تركيا المجاورة التي هددت مرارا بمهاجمة وحدات حماية الشعب الكوردية التي تشكل الركيزة الاساسية لقوات سوريا الديمقراطية.





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