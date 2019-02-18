برلمان كوردستان يختار رئيساً مؤقتاً له خلال جلسة اليوم

2019/02/18 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوجه رئيس السن لبرلمان كوردستان، ريفينك هروري، دعوة لأعضاء الدورة الخامسة من أجل حضور الجلسة المقررة اليوم الإثنين، 18 شباط 2019، بعد أن اجتمع نهاية الأسبوع الماضي مع جميع الكتل البرلمانية، ومن المتوقع مشاركة جميع الكتل في الجلسة باستثناء الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي علق مشاركته على توقيع اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وقرر الوفدان التفاوضيان للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في اجتماعهما السادس الذي عقد في 5/2/2019 تحديد الثامن عشر من شباط موعداً لعقد جلسة برلمان كوردستان، ضمن اتفاق من ثلاث نقاط، ومنها تشكيل لجنة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي وعرض ورقة العمل المشترك على المكتبين السياسيين للحزبين بأقرب وقت.وعلى الرغم من إعداد مسودة مؤلفة من 18 نقطة والإعلان في الاجتماع الذي عقد في 15-2-2019 عن التوصل للصيغة النهائية للاتفاق لكن الاتحاد أشار في اليوم التالي وبعد انتهاء اجتماع مجلس القيادة إلى ضرورة التعامل مع ملفات أربيل وكركوك وبغداد كحزمة واحدة، وعزمه على عدم المشاركة في جلسة البرلمان المقررة في 18 شباط قبل توقيع الاتفاق السياسي مع الديمقراطي فيما يصر الأخير على عقد الاجتماع في موعده. وقال عضو برلمان كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيفيدار أحمد لشبكة رووداو الإعلامية: "سواء شارك الاتحاد الوطني في الجلسة أم لا، فإنها ستعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح الإثنين، 18 شباط، 2019، حيث ستشارك فيها جميع الكتل باستثناء الاتحاد".من سيدير جلسة اليوم؟وبحسب الدعوة الموجهة من رئيس السن، فإن جدول أعمال جلسة برلمان كوردستان تتضمن انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأداء ثلاثة برلمانيين جدد القسم القانوني ليحلوا محل قوباد الطالباني وشاسوار عبدالواحد وشعبان علي شعبان. وفي بداية الجلسة سيؤدي كل من راهي رهبر (الاتحاد الوطني) وسيروان بابان (الجيل الجديد) وزيدان برادوستي (الحزب الديمقراطي) القسم، لتبدأ بعدها عملية انتخاب هيئة الرئاسة.وستدار الجلسة من قبل ريفينك هروري (رئيساً) وهو أكبر الأعضاء سناً، إلى جانب اثنين من أصغر أعضاء البرلمان سناً من كتلتي الحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي.الجيل الجديد يقدم مرشحهكتلة الجيل الجديد التي تملك 8 مقاعد في البرلمان أعلنت مبكراً عن اختيارها العمل كمعارضة، مشيرةً إلى مشاركتها في جلسة اليوم وتقديم مرشح لمنصب رئيس البرلمان.وعلى الرغم من أن برنامج عمل الحزب الديمقراطي كان يتضمن إبقاء منصب رئيس البرلمان شاغراً للاتحاد، والاكتفاء باتنتخاب نائب رئيس البرلمان (من الديمقراطي) وسكرتير البرلمان (من المكون التركماني)، لكن في حال كان للجيل الجديد مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان فإن الديمقراطي سيبادر بالمقابل أيضاً بتقديم مرشح للمنصب ذاته.وأشار هيفيدار أحمد: "إذا كان للجيل الجديد مرشحه لمنصب رئيس البرلمان، فسيتم تنصيب رئيس للبرلمان يحظى بدعم حزبنا بشكل مؤقت حتى عودة الأخوة في الاتحاد الوطني، وإذا ما حدث ذلك، فإن الرئيس المؤقت سيؤدي مهامه حتى يشارك الاتحاد الوطني في البرلمان ويحدد مرشحه للمنصب، وحينها سينسحب الرئيس المؤقت من رئاسة البرلمان".وأوضح هيفيدار أحمد أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب النائب الأول رئيس برلمان كوردستان هو هيمن هورامي.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإن منى قهوجي من المكون التركماني هي الأوفر حظاً لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.وقال رئيس الجبهة التركمانية، آيدن معروف، عدم تقديم الجبهة مرشحاً لمنصب النائب الثاني لرئيس برلمان كوردستان، نافياً علمه بترشيح منى قهوجي، لكنه رجح في الوقت ذاته وجود أكثر من مرشح للمنصب.وفي السياق ذاته، قال رئيس كتلة حزب التنمية التركماني، محمد إلخاني: "ستجتمع الكتل التركمانية، قبل عقد جلسة البرلمان، لتحديد مرشح للمنصب".وذكر هيفيدار أحمد أنه "بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، سيتم تشكيل اللجنة القانونية التي ستقوم بدورها بإعداد مشروع تعديل قانون رئاسة إقليم كوردستان"، مبيناً: "يتضمن التعديل أمراً واحداً ألا وهو أن يكون انتخاب رئيس إقليم كوردستان من قبل البرلمان".وتابع: "نعتقد أن مقاطعة الجلسة من قبل الاتحاد الوطني ليست أمراً جيداً، لأننا نتشارك معاً حكم كوردستان منذ 27 عاماً"، لافتاً إلى أن "الحزب الديمقراطي هو الأكثر إخلاصاً وحرصاً على قضية كركوك، لكننا نتساءل: هل تشاور الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي حينما سلم المحافظة إلى العراق في 16 اكتوبر 2017؟ لنتمكن الآن من إعادة كركوك بغمضة عين؟!". وينتظر أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قرار قيادة الحزب بشأن الاتفاق مع الديمقراطي، وقال البرلماني عن الاتحاد، كاروان كزنيي: "لم نبلغ بعد بشأن المشاركة في جلسة اليوم من عدمها".

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