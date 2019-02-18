التربية النيابية: التخلص من

2019/02/18 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، اليوم الاثنين، أن البرلمان عازم على إنصاف شريحة المعلمين من خلال مطالبته الحكومة بزيادة مخصصات الخطورة وفك ارتباط

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