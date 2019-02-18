الرافدين: فروع المصرف تشهد إقبالاً واسعاً من الموظفين المتقدمين على السلف

2019/02/18 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأثنين، إن السلف الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ستكون بقيمة 5 و 10 مليون دينار .

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في

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