طقس العراق: ثلوج وامطار في هذه المناطق

2019/02/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، هطول امطار في عدة محافظات من البلاد.، فيما أشار إلى أن طقس العراق في حالة عدم استقرار جوي.وقال عطية في صفحته على “فيسبوك”، التي تابعها “ناس”، اليوم (18 شباط 2019)، إن “هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، ناتجة من اندفاع هواء بارد من جهة شمال […]

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