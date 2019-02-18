تقرير فرنسي: داعش على أبواب هزيمة ساحقة.. وهذه التحديات المنتظرة

2019/02/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريرا قالت فيه إنه من المنتظر أن يعلن التحالف العربي الكردي انتصاره على تنظيم داعش خلال الأيام القادمة.وقالت الصحيفة، في التقرير الذي تابعه “ناس” اليوم (18 شباط 2019)،، إن هزيمة تنظيم داعش لا تعني بالضرورة أنه قد قُضي عليه نهائيا لا سيما وأنه لا زال يحافظ على […]

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