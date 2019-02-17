نائب : الفصل التشريعي الثاني سيشهد استجواب وزراء متلكئين بمهامهم الوزارية

2019/02/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير - خاصوقال جبار ان هناك 111 قانون ارسلت من قبل الحكومة وتم ارجاعها لغرض عمل اولوية لها وتشريعها من قبل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني وفق تلك الاولوية . واشار جبار الى ان من بين اهم القوانين التي سيتم تشريعها هو قانون الجريمة المعلوماتية كون هناك استغلال من قبل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل الى الابتزاز .مضيفاً ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي تشكل مؤخراً يحتاج الى تشريع قانون خاص به .

انتهى ع.س

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