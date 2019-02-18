إيقاف لعبة ببجي الشهيرة خلال الساعات المقبلة

2019/02/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن توقف لعبة ببجي خادماتها مؤقتا في غضون الساعات المقبلة من أجل تحديث طال انتظاره من قبل مستخدميها.

وقالت الشركة القائمة على اللعبة إنها ستوقف السيرفرات لتحديثها يوم 18 من شباط 2019، من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت غرينيتش، ولمدة ثماني ساعات، وقد تتأخر أكثر من ذلك.

التحديث الأهم سيكون إضافة خاصية "مواجهة الزومبي"، حيث سيخوض اللاعب تحدي البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.

كما سيواجه اللاعب شخصيات تم استقدامها من لعبة "ريزدنت إيفل – Resident Evil II"، التي سيتم استخدام موسيقاها في اللعبة أيضاً..

كذلك، سيتم استحداث مساحات إضافية للاعب، ومؤثر ضوء القمر في خريطة Vikendi.



وستكون خريطة Sanhok متوفرة لجولات القتال السريعة في قائمة Arcade.

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