وزير الكهرباء يضع شرطا لحل أزمة الطاقة ويكشف عن نسبة التحسن في الصيف المقبل

2019/02/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب ليل الأحد، انه وضع خطط عاجلة وسريعة لتوفير الطاقة الكهربائية للصيف المقبل.وقال الخطيب في لقاء متلفز، إن "تحسين تجهيز الطاقة الكهربائية للصيف المقبل سيكون بمقدار 15 بالمائة، مضيفاً انه يجب إعادة النظر بملف استثمار الطاقة الكهربائية"، مؤكداً على ضرورة منع جميع التدخلات في ملف الطاقة الكهربائية بالبلاد.

وأشار إلى إن "الأموال المصروفة على الكهرباء يفترض أن تبني منظومة مشابهة لما موجود في إيران والسعودية".

وتابع وزير الكهرباء، إن "الفساد وتبديد المال العام حرم البلاد من بناء منظومة كهربائية متطورة"، لافتاً إلى إن "التعاقد مع سيمنز وجينرال الكتريك يحتاج إلى دراسة معمقة"، لكنه نفى وجود ضغوط سياسية للتعاقد مع احد الشركتين.

وتعهد وزير الكهرباء بحل أزمة الطاقة خلال أربع سنوات بشرط عدم تدخل القوى السياسية بعمله.

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