2019/02/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صباح اليوم الأثنين الى برلين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايّام.وأفاد مصدر نيابي، بأن الحلبوسي سيجري لقاءات مع البرلمان والحكومة والكتل السياسية الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصل إلى برلين) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصل إلى برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).