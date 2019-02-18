عاجل.. مجلس كركوك يعلن تأجيل جلسة المقرر عقدها اليوم

2019/02/18 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أعلنت رئاسة مجلس محافظة كركوك، تأجيل جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم الى اشعار اخر.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس كركوك في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نظرا لعدم اتفاق الكتل السياسية في مجلس المحافظة على عقد اجتماع استثنائي فقد تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مزمع عقده اليوم”.

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