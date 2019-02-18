تأجيل جلسة كركوك لإشعار آخر

2019/02/18 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس كركوك، الاثنين، عن تأجيل عقد جلسة اليوم إلى إشعار آخر.

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