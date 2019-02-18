اتحاد علماء المسلمين يحذر من تداعيات التحالف مع إسرائيل بدعوى مواجهة إيران

2019/02/18 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من تداعيات تحالف دول عربية مع إسرائيل، بدعوى مواجهة إيران، مؤكدا ان المستهدف الحقيقي هو القضية الفلسطينية.

وقال الاتحاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تابع المسلمون بحسرة ما وقع في مؤتمر وارسو (الأربعاء الماضي) من اجتماع عدد كبير من مسؤولي الدول العربية برئيس وزراء الدولة (إسرائيل) التي تحتل قدسهم وأرضهم في فلسطين وتقتل أبناءها وتحاصر مدنها وتُهّود القدس وفلسطين بعد مباركة أمريكا”.

وأضاف، انه “خرج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مزهوا في هذا المؤتمر، قائلا إنها نقلة تاريخية، وطالب وزير خارجية أمريكا بالتقارب والعمل على تحقيق المصالح المشتركة بين العرب وإسرائيل ونسي هؤلاء العرب الحاضرون كل ما فعلته إسرائيل وما تفعله في القدس والضفة، وغزة وغيرها”.

وتابع، “بل قابل بعضهم بالعبارات الدبلوماسية والتأييد لما يفعله الاحتلال في فلسطين وسوريا، والتنديد بما يفعله المقاومون المحاصرون..



كل ذلك لأجل إقناع أمريكا وإسرائيل بضرب إيران”.

وشدد اتحاد علماء المسلمين على أن “كل المؤشرات تدل على أن المستهدف الحقيقي هو القضية الفلسطينية، وتحقيق ما يسمى صفقة القرن”، داعيا الى “عدم التفريط بالقدس وفلسطين”.

و”صفقة القرن” هي خطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وذكر الاتحاد في بيانه، انه “يحذر من أنه لو حدث فرضا ضرب إيران سيتحول الخليج والجزيرة إلى فوضى هدامة لن يستفيد منها سوى الأعداء”، مبينا ان “أمن العالم الإسلامي، بما فيه أمن المنطقة، لن يتحقق من خلال التعاون والتحالف مع العدو المحتل المتربص الذي شعاره المرفوع فوق الكنيست: من النيل إلى الفرات..



والطامع في العودة إلى أرض خيبر، وأرض بني النّضير، والقينقاع، وقريظة بالمدينة المنورة” .

وأوضح، انه “لا يخفى أن المشروع الصهيوني يقوم على تفكيك الأمة، والفوضى الخلاقة لتنشغل الأمة بمشاكلها وحروبها وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها”، لافتا الى ان “الشراكة والتحالف مع العدو المحتل خطر كبير، بل عدّه علماء الأمة منذ الخمسينات في مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، خيانة عظمى”.

واستطرد، ان “العالم العربي يعاني من حروب مدمرة في اليمن، وسوريا، وليبيا وغيرها، ولم تحقق هذه الحروب خيرا لشعوبها”، مشيرا الى ان “العمل أو السعي لإحداث حرب مواجهة في منطقة الخليج بين دولها وإيران”.

ومضى الاتحاد بالقول “لن تحارب إسرائيل أو أمريكا نيابة عن أحد، وإنما الخسران الكبير يقع على المنطقة بأسرها، فما الذي استفاده العراقيون والإيرانيون من الحرب العراقية الإيرانية، التي دامت 8 سنوات، غير الدمار والنتائج الخطيرة التي نُشاهدها”.

وأضاف، “ثبت أن إسرائيل كانت تبيع السلاح وقطع الغيار لإيران حتى تزداد الحرب اشتعالا، وأن أمريكا تدعم العراق حتى لا يُهزم، ولتعطي الحرب فرصة لتحقيق أهدافها”.

واختتم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانه بالقول ان “التاريخ شاهد على أن التنازل عن القضايا الكبرى سيزيد من تفكيك الأمة وفقدان الثقة بين الشعوب وقادتها، كما أن التاريخ لن يرحم”.

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