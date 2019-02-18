تفاصيل جدول أعمال جلسة برلمان اقليم كردستان

2019/02/18 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر سياسي، بتأجيل عقد جلسة برلمان كردستان الأولى إلى الساعة

الرابعة عصرا بعد أن كانت في الساعة الحادية عشرة صباحا .

وأضاف المصدر، أن التأجيل جاء لوجود اجتماع بين الحزب الديمقراطي

والاتحاد الوطني، بشأن التوصل لاتفاق حول مناصب الإقليم .

وبحسب الدعوة الموجهة من رئيس السن، فإن جدول أعمال جلسة برلمان

كوردستان تتضمن انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأداء ثلاثة برلمانيين

جدد القسم القانوني ليحلوا محل قوباد الطالباني وشاسوار عبدالواحد

وشعبان علي شعبان.

وفي بداية الجلسة سيؤدي كل من راهي رهبر (الاتحاد الوطني) وسيروان

بابان (الجيل الجديد) وزيدان برادوستي (الحزب الديمقراطي) القسم،

لتبدأ بعدها عملية انتخاب هيئة الرئاسة.

كما ستدار الجلسة من قبل ريفينك هروري (رئيساً) وهو أكبر الأعضاء

سناً، إلى جانب اثنين من أصغر أعضاء البرلمان سناً من كتلتي الحزب

الديمقراطي والاتحاد الإسلامي.

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