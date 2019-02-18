2019/02/18 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، اليوم الإثنين، إن مسؤولين بولنديين قد يلغون زيارتهم المقررة لإسرائيل بعد أن نقلت وسائل إعلام تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي تشير إلى ضلوع بولندا في المحرقة النازية (الهولوكوست).

كان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي قد ألغى زيارته لإسرائيل وقالت بولندا إنها سترسل وزير خارجيتها جاسيك تشابوتوفيتش بدلا منه.



لكن الزيارة برمتها قد تلغى الآن مع تفاقم الخلاف الدبلوماسي.

وأشار ميكال دورتشيك رئيس مكتب مورافيسكي إلى ما وصفه بأنه تصريح جديد “مخز” لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال لمحطة إذاعية رسمية “في ضوء هذا التصريح، هناك شك كبير في مشاركة أي ممثلين عن الدولة البولندية في قمة في إسرائيل”.

ومن المقرر عقد قمة لأربع دول من وسط وشرق أوروبا في إسرائيل هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد بولندي يهدد بإلغاء زيارته لإسرائيل احتجاجا على تصريحات نتنياهو) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد بولندي يهدد بإلغاء زيارته لإسرائيل احتجاجا على تصريحات نتنياهو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).