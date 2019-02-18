علي ماهر: الزمالك أهدر الوقت أمامنا

2019/02/18 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أشاد علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي بلاعبيه رغم الخسارة من فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال علي ماهر لاعب الأهلي السابق في تصريحاته عقب المباراة: "كنا نواجه فريق محترم ومتصدر الدوري، الموسم استثنائي سواء في المواجهة على القمة أو الهروب من القاع، قدمنا أداء رائع في الشوط الثاني وكانت هناك جرأة هجومية، لم ألوم اللاعبين على الأخطاء وأشكر اللاعبين ومجلس الإدارة".

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كما أضاف مدرب إنبي: "يكفينا أن الزمالك أهدر الوقت أمامنا، لعبنا بشراسة وهاجمنا بأربعة لاعبين، وسيكون أمامنا فرصة لتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة".

أما عن الغيابات في فريقه فقال: "لا نعتمد على نجم واحد، الفريق وروح الجماعة هي سر النجاح، وأنا سعيد بأداء اللاعبين".





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