فيكتوريا بيكام تعود لنقوش السبعينيات خلال أسبوع الموضة في لندن

2019/02/18 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استوحت فيكتوريا بيكام نقوش السبعينيات في المجموعة التي قدمتها خلال أسبوع الموضة في لندن حيث استعرضت أزياء بألوان متألقة فيما اختارت دار أزياء برين نقوش الزهور والتنانير متعددة الطبقات في عرض مستوحى من الموسيقى والرقص.

وحضر نجم كرة القدم ديفيد بيكام زوج فيكتوريا وأطفالهما العرض أمس الأحد.

واعتادت فيكتوريا، التي كانت من أعضاء فريق (سبايس جيرلز) الغنائي الشهير ثم دخلت مجال الموضة، تقديم مجموعتها في نيويورك لكنها انتقلت إلى لندن في سبتمبر/أيلول للاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق العلامة التجارية التي تحمل اسمها.

وقالت في بيان “لخريف وشتاء 2019 كنت أفكر في ما تريده النساء وفي الأنثوية بالمعنى العصري وكيفية إدماج تلك الأفكار في مجموعة أزياء تناسب هذا الوقت… هناك لمسات من الماضي وطبعات من السبعينيات.



لكن كلها تجمعت في أزياء تمثل ما نسميه الأبجدية الأنثوية العصرية”.

وقال المصممان جاستين ثورنتون وثيا بريجازي إن مجموعتهما لدار أزياء برين “استوحت ثقافة الرقص والموسيقى وتأثيرها علينا”.

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