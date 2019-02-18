انطلاق الوحدات التدريبية لوطني الشاطئية في معسكر بيروت

2019/02/18 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت اولى الوحدات التدريبية لمنتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن معسكر المنتخب الذي اعدته لجنة الكرة الشاطئية باتحاد الكرة تحضيراً للمشاركة ببطولة امم اسيا المؤهلة الى كأس العالم.وقال مشرف المنتخب غسان الكناني في بيان لاتحاد الكرة تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “هذا المعسكر يأتي ضمن البرنامج الذي اعده […]

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