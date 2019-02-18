مسؤول عسكري امريكي : 1000 داعشي فروا من سوريا الى غرب العراق

2019/02/18 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..كشف مسؤول عسكري امريكي، الاثنين، أن اكثر من 1000 عنصر بتنظيم “داعش” الإجرامي قد فروا من سوريا الى مناطق الجبال والصحارى في غرب العراق خلال الاشهر الستة الماضية وقد يكون لديهم ما يصل الى 200 مليون دولار نقدا.ونقلت شبكة “سي أن أن” الامريكية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن المسؤول العسكري الذي فضل عدم […]

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