شرطة ذي قار تعثر على مختطف مقيد بالسلاسل في بناية مهجورة جنوب الناصرية

2019/02/18 | 10:34

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية؛

اعلنت شرطة ذي قار اليوم العثور على مختطف مقيد بالسلاسل في بناية مهجورة جنوب مدينة الناصرية.





شبكة اخبار الناصرية؛اعلنت شرطة ذي قار اليوم العثور على مختطف مقيد بالسلاسل في بناية مهجورة جنوب مدينة الناصرية.و قال بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة ذي قار حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان فوج طوارئ ذي قار السادس عثر على المختطف البالغ من العمر 35 عاما وهو من أهالي مدينة الناصرية داخل بناية مهجورة على الطريق الدولي السريع جنوب الناصرية.وبين ان العثور على المختطف جاء بعد قيام شقيقه بالابلاغ عن اختفائه ، وانه تلقى رسالة نصية من هاتفه تفيد بان اشخاصا احتجزوه في بناية لا يعرف مكانها .

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