الطلب الخارجي على الآلات اليابانية يهبط بأكبر وتيرة منذ 2007

2019/02/18 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع الطلب الخارجي على الآلات اليابانية بأكبر وتيرة منذ 2007، وذلك في الشهر الأخير من العام الماضي، نتيجة تأثير الخلافات التجارية على الطلب على سلاسل التوريد العالمية.





وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين أن الطلب الأساسي على الآلات تراجع بنحو 0.1% على أساس شهري في ديسمبر، وهو أول هبوط في 3 أشهر.





أما توقعات المحللين فقد أشارت إلى أن الطلب على الآلات سينخفض بنحو 1.1% في الشهر الأخير من العام الماضي.





وتابعت البيانات أن الطلب الأجنبي على الآلات تراجع بنسبة 21.9% على أساس شهري في ديسمبر وهي أكبر وتيرة هبوط منذ نوفمبر 2007.





وتتوقع الحكومة اليابانية أن الطلب على الآلات في الربع الأول من العام الجاري سيتراجع بنحو 1.8%، وذلك مقابل انخفاض بنسبة 4.2% في الربع الرابع من العام الماضي.





وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الين أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 110.55 ين.





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