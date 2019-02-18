هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية..مع زيادة تكهنات إنهاء النزاع التجاري

2019/02/18 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة تكهنات توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري وشيك، مما جعل المستثمرين يبتعدون عن الملاذ الآمن المتمثل في الورقة الخضراء ويتجهون إلى الأصول الخطرة.





وكانت العملة الأمريكية يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن وقت زيادة الاضطرابات التجارية العالمية، وذلك على اعتبار أن الولايات المتحدة هي الطرف الفائز في تلك المعركة، ولكن مع زيادة التوقعات بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري، أدى ذلك إلى ابتعاد التعاملات عن الدولار.





وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيزيل التعريفات الجمركية على السلع الصينية إذا توصل المفاوضون الأمريكيون إلى اتفاق تجاري مع بكين.





وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1309 دولار، بينما زاد أمام الين بنسبة 0.08% عند 110.56 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2910 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% عند 1.0039 فرنك.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.798.





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