2019/02/18 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ضرورة القضاء على التكفيريين في إدلب.وقال فيرشينين في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: إن مهمتنا الرئيسية تتمثل في القضاء على بؤرة الإرهابيين في إدلب ويجب علينا القيام بذلك مع حماية السكان المدنيين، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من الإجراميين في إدلب.وأضاف: إن موقف روسيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو: ضرورة القضاء على الإجراميين في دلب alansaar.

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