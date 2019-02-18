2019/02/18 | 10:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ضرورة القضاء على التكفيريين في إدلب.
وقال فيرشينين في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: إن مهمتنا الرئيسية تتمثل في القضاء على بؤرة الإرهابيين في إدلب ويجب علينا القيام بذلك مع حماية السكان المدنيين، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من الإجراميين في إدلب.
وأضاف: إن موقف روسيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: ضرورة القضاء على الإجراميين في دلب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ضرورة القضاء على التكفيريين في إدلب.
وقال فيرشينين في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: إن مهمتنا الرئيسية تتمثل في القضاء على بؤرة الإرهابيين في إدلب ويجب علينا القيام بذلك مع حماية السكان المدنيين، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من الإجراميين في إدلب.
وأضاف: إن موقف روسيا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو: ضرورة القضاء على الإجراميين في دلب alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: ضرورة القضاء على الإجراميين في دلب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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