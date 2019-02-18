أكبر تجمع للسنافر في العالم يدخل موسوعة جينيس

2019/02/18 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت الاحتفالات تباعا في عواصم العالم لاستقبال العام الجديد 2019.

في فرنسا، شارك عشرات الآلاف في الاحتفالات بمحيط قوس النصر في شارع الشانزليزيه في باريس وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، وظهر أعضاء حركة السترات الصفراء في تلك الاحتفالات كتعبير على استمرار وجودهم في الشارع الفرنسي.

فرنسا

وفي البرازيل، تابع المواطنون مشاهد الألعاب النارية فوق شاطئ كوباكابانا الشهير خلال الاحتفالات بالعام الجديد في مدينة ريو دي جانيرو.

البرازيل

وأضاءت الألعاب النارية في السماء فوق المقر الرئاسي (الكرملين) خلال الاحتفالات بالعام الجديد في موسكو.

روسيا

وفي منهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، لم تخلو الشوارع من وجود الشرطة لحماية الاحتفالات.

نيويورك

وانطلقت الألعاب النارية في العاصمة البريطانية فوق “عين لندن” أو “عجلة الألفية” أحد معالم لندن.

وشهدت الدول العربية أيضا احتفالات مماثلة بالعام الجديد.



ففي الإمارات، تجمع الآلاف في دبي في الساحة المطلة على برج خليفة، لاستقبال العام الجديد، والاستمتاع بمشاهدة عرض مميز للألعاب النارية على أطول أبراج العالم، وظهرت الألعاب النارية تنفجر فوق فندق برج العرب خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في دبي.

برج خليفة

أما أبوظبي، فدخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة “عام سعيد 2019” في سماء العاصمة، وظهر برج خليفة خلال يضئ خلال احتفالات رأس السنة .

وفي مصر، شارك المواطنون في احتفالات رأس السنة في عدة أماكن، كان أبرزها في التجمع السكني “ووتر واي” شرق القاهرة.

مصر

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